خالد الجندى يحذر من التنمر بمرضى وموتى كورونا: "دعاؤهم مستجاب ولهم الجنة"

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التنمر بمرضى وموتى فيروس كورونا، وذلك تعليقا على حادث منع أهالى إحدى القرى دفن طبيبة، قائلا: "لا يجوز هذا.. المريض فى اعلى درجات المجاهدة.. وان صبر عليه دخل فى ديوان الصابرين.. ودعاؤه مستجاب وخاطرة كبير عند الله".





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "مريض كورونا اذا مات فهو شهيد وفى الجنة، وربنا قال لو عاوز تزورنى زور المريض، هتلاقينى عنده، الناس بتقف امام القدر".



وكان الشيخ خالد الجندي، رأى أن سبب الفيروسات ووجود فقراء جياع هو بخل بعض الأغنياء، مؤكدًا أن البخل أمر منهي عنه في الشرع، موجهًا رسالة، قائلًا "يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك".





وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" : "كل واحد غني مسئول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسئول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم".





وأشار إلى أن هناك سيدة كانت لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين.



