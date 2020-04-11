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ديني

خالد الجندى يحذر من التنمر بمرضى وموتى كورونا: "دعاؤهم مستجاب ولهم الجنة"

السبت 11/أبريل/2020 - 07:57 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من التنمر بمرضى وموتى فيروس كورونا، وذلك تعليقا على حادث منع  أهالى إحدى القرى دفن طبيبة، قائلا: "لا يجوز هذا.. المريض فى اعلى درجات المجاهدة.. وان صبر عليه دخل فى ديوان الصابرين.. ودعاؤه مستجاب وخاطرة كبير عند الله".  

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "مريض كورونا اذا مات فهو شهيد وفى الجنة، وربنا قال لو عاوز تزورنى زور المريض، هتلاقينى عنده، الناس بتقف امام القدر".

وكان الشيخ خالد الجندي، رأى أن سبب الفيروسات ووجود فقراء جياع هو بخل بعض الأغنياء، مؤكدًا أن البخل أمر منهي عنه في الشرع، موجهًا رسالة، قائلًا "يا غني ياللي ربنا ميسرهالك، رزق هؤلاء الناس الفقراء عندك". 

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc": "كل واحد غني مسئول عن الفقراء في عائلته، وكل صاحب عمل مسئول عن البحث عن العمال ودفع مرتابتهم". 

وأشار إلى أن هناك سيدة كانت لا تمتلك من الحياة إلا معاشها، وكانت تعاني من المرض، فأنقصت من دوائها لتدفع صدقة للفقراء والمساكين. 


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وواصل:  إن إطعام الطعام هي أسهل وسيلة يمكن أن يفعلها الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله تعالى، مستهدًا بقول الله تعالى: "أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ؛ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ؛ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ؛ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ؛ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ" (البلد:14-18).

واستدل بما روي عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ: «...أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكَّ الرَّقَبَةَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ؛ قَالَ: «...فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ وَاسْقِ الظَّمْآنَ...» (رواه أحمد).


وأكمل: أن إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة: عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ» (رواه الترمذي).

وتابع: "لازم عربون محبة وعنوان التزام وطلب، دمغة طلب، وهي عمل صالح نتقرب به إلى الله، ودلوقتي مفيش أفضل من الإطعام خاصةً أننا بنعيش على الأيام الصعبة، وده مهم جدًا في الإسلام، وإنك تأكل الناس يبقى انت كده فهمت الدين الصح".
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