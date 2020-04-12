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اقتصاد

مصادر: السعودية ومنتجون آخرون يرفضون خطة مكسيكية لتخفيضات بسيطة في إنتاج النفط

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:01 ص
أوبك
أوبك
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محمد يحيي


قال مصدران من مجموعة أوبك+ يوم الجمعة إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في مجموعة أوبك+ رفضوا خطة مكسيكية لإجراء تخفيضات أقل من المستهدف بموجب خطط لخفض المعروض العالمي من النفط.

 

وقال مصدر إن هذا الخلاف كان السبب وراء تأخير وزراء طاقة مجموعة العشرين إصدار بيان حتى بعد عدة ساعات من انتهاء المحادثات. وعرقل هذا الخلاف جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الخاص بتخفيضات النفط.

 

ولم يشر البيان الذي صدر في نهاية الأمر بشكل مباشر إلى التخفيضات وأشار بدلا من ذلك إلى التزام باتخاذ ”الإجراءات الضرورية والفورية لضمان استقرار سوق الطاقة“.

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