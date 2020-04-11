هل المجانين لهم حكمة؟.. طبيب نفسي يجيب..فيديو

قال الدكتور يحيي الرخاوي أستاذ الطب النفسي، إن الطب النفسي الأن يستعمل فى كثير من الأحيان كتبرير للسلبيات الموجودة بالمجتمع، مضيفا أنه خلال فترات عمله بذلك المجال دائما ما يفضل إستخدام العلاج الجمعى، أى معرفة شعور المريض فى نفس الفترة.





وأضاف "يحيي" خلال لقاء مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج «أخبار مصر» عبر التليفزيون المصري، أن الآن البحث عن سبب المرض النفسي أصبح أهم من تعميق الإعاقة أو الألم أو معنى المرض، حيث أن الآن يتلخص التركيز فى أهمية المرض والخروج منه فقط.





وأشار إلى أنه مع انتشار الحديث فى الوقت الراهن عن علاج المرض النفسى، لابد أولا من التفرقة بين العلاج النفسى لمريض يعانى فعلا حتى الإعاقة أو الإضرار، وبين من يريد أن «يحسن نفسه» ويعمل على تطوير قدراته الشخصية.





وعن عنوان كتابه حكمة المجانين، أوضح الرخاوي:"المجانين لهم حكمة فهم ليسوا حكماء ولكن عندهم قدرة على قول الكلام الحكيم وهذه حقيقة ومذكورة في الأمثلة".



