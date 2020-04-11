تطهير وتعقيم وتوعية.. الهلال الأحمر يكافح كورونا في 4 محافظات

وفي سياق متصل قامت الفرقة "9" التابعة لفرع الهلال الاحمر بمحافظ قنا بالتوجه لمحطة قنا وفرعى فودافون واتصالات لنشر التوعية وطرق الوقاية من الفيروسات فى الأماكن المزدحمة.





كما اشترك متطوعو الهلال الأحمر بالبحر الأحمر مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بأعمال الرش والتعقيم والتوعية والإرشاد بمنطقة البازارات وميدان الدهار وميدان ويمبى فخورين بمتطوعى الهلال الأحمر وشباب الغرفة التجارية.



