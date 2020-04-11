تطهير وتعقيم وتوعية.. الهلال الأحمر يكافح كورونا في 4 محافظات

نفذ شباب الهلال الأحمر فرع مطروح عملية تطهير المباني والمُنشآت العامة كأولي خطوات الحملة لمواجهة فيروس كورونا.
وفي سياق متصل قامت الفرقة "9" التابعة لفرع الهلال الاحمر بمحافظ قنا بالتوجه لمحطة قنا وفرعى فودافون واتصالات لنشر التوعية وطرق الوقاية من الفيروسات فى الأماكن المزدحمة.
كما اشترك متطوعو الهلال الأحمر بالبحر الأحمر مع الغرفة التجارية بالبحر الأحمر بأعمال الرش والتعقيم والتوعية والإرشاد بمنطقة البازارات وميدان الدهار وميدان ويمبى فخورين بمتطوعى الهلال الأحمر وشباب الغرفة التجارية.
كما نظم متطوعو الطوارئ بفرع الهلال الأحمر المصري بالدقهلية المستفيدين من المعاشات وتعقيمهم وتوعيتهم بالوقايه من فيروس كورونا وذلك بمقار البنوك الكائنه بميدان محافظة الدقهليه.