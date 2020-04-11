21 أبريل.. مكتبة الإسكندرية تعلن عن اسم الفائز بجائزة الأبنودي

تعلن مكتبة الإسكندرية، يوم 21 من أبريل الجاري، عن اسم الفائز بجائزة "الخال" عبد الرحمن الأبنودي، التى تمنحها المكتبة، والتي توافق يوم ذكرى رحيله.





وتُسلَّم الجوائز ، في احتفال كبير ، بذكرى وفاة الأبنودي يوم 21 إبريل.





ويحصل الفائز الأول في كلا الفرعين ، على مبلغ 30.000 جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على مبلغ 20.000 جنيه .





ويبدو مصير الجائزة مجهولا، مع تفشى فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم، والإجراءات الحكومية المتبعة بمنع أي احتفالات أو تجمعات ثقافية.





وقال الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، فى تصريحات سابقة، إن الجائزة لن تلغى هذا العام، وستعلن في موعدها خلال الأيام المقبلة، دون أى تأجيل، ولكن دون وجود أى احتفالات نظرا لتعطيل كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية.





وتنقسم الجائزة إلى فرعين، كالتالي:





الأول: جائزة شعر العامية، ويجب أن يكون الديوان المتقدم للجائزة مطبوعًا وبالعامية المصرية، وأن تكون طبعته الأولى قد صدرت بداية من عام 2018 وحتى الموعد النهائي للتقديم، وألا يقل عمر الشاعر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا فى 31 يناير 2020، ويجب أيضًا ألا يكون قد سبق للشاعر الفوز بالمركز الأول في جائزة الأبنودى أو أى جائزة أخرى لشعر العامية خلال خمس سنوات سابقة، وأن يتقدم بديوان واحد فقط له، ويُرفِق مع الديوان تعريفًا به، ووسائل التواصل معه.





ويخصص الفرع الثاني للدراسات النقدية، ويتطلب أن تناقش الدراسة أحد الجوانب الإبداعية في شعر عبد الرحمن الأبنودى، وألا تكون قد نُشرت من قبل، وألا تقل عن 20 ألف كلمة ولا تزيد عن 40 ألف كلمة، ويجب أن يُرفق المتقدم إقرارًا بأنه صاحب الدراسة وأن جائزة الأبنودي لا دخل لها بأي نزاعات حولها، هذا وتسلَّم الدراسة النقدية في نسختين إحداهما ورقية والأخرى على CD، ولا يوجد شرط للسن في هذا الفرع. ويُرفق مع الدراسة أيضًا تعريفًا بالباحث، ووسائل التواصل معه.