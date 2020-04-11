21 مشروعا جديدا لتقليل المسافات بين محاور النيل.. اُفتُتح 7 منها بـ 10 مليارات جنيه.. و8 محاور قيد التنفيذ.. و6 في خطة مستقبلية

التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة

إجمالي الكباري على النيل بعد الإنتهاء من المشروعات الجديدة 59 كوبري

الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل بتكلفة تتعدي الـ ١٠ مليارات







تسعي وزراة النقل لتنفيذ عدد من المحاور علي نهر النيل،بهدف تقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير.

وفيما يلي نرصد المشروعات التي تبنتها الدولة من محاور علي نهر النيل، سواء ما تم تنفيذها أو ما ستنفذ وفق الخطة المتبعة للوزارة.

تم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورا جديدا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري).

تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل هما

كوبري تحيا مصر أو محور روض الفرج.



يعد محور روض الفرج أحد أضخم المشروعات على الخريطة التنموية للدولة، أنشئ وفقا لأعلى المواصفات العالمية، بأيادٍ مصرية 100 %، طوله 600 كم من البحر الأحمر بمدينة الزعفرانة حتى الضبعة بالبحر المتوسط تتجاوز تكلفته 5 مليارات جنيه.



محور كوبري طلخا الجديد



محور كوبرى طلخا على النيل بتكلفة 460 مليون جنيه، ويربط بين طريق المنصورة – دمياط شرق النيل، وطريق المحلة – المنصورة – شربين غرب النيل، وربط مدخلى المنصورة الشرقى والغربى برافد جمصة والطريق الدولى الساحلى وحركة النقل التبادلى بين محافظات شرق ووسط الدلتا.

ويشمل عدة كبارى من بينها كوبرى على النيل بطـــول 630 مترا وعرض 21 مترا ،و كوبرى أعلى السكك الحديدية بطول 1174 مترا وعرضه 19 مترا ،و كوبرى أعلى ترعة المنصورية بطول 950 مترا وعرض 19 مترا ، و كوبرى رافد جمصة بطول 440 مترا وعرض 19 مترا ، كوبرى أعلى المصرف بطول 101 متر وعرض 21 مترا.



محور بنها الجديد

يبلغ طول الطريق 40 كم، وعرضه 41 متر، يضم 4 حارات عرض الحارة الواحدة 3.65 متر، تكلفة المشروع : 3.46 مليار جنيه

ويشمل الطريق 62 عملا صناعيا (38 كوبري + 24 نفقا) وأشرفت على تنفيذه 5 شركات، ومن المتوقع أن يبلغ حجم المرور اليومي 60 ألف سيارة يوميا، فيما يبلغ متوسط زمن الرحلة عليه 25 دقيقة، أي أنه يوفر 65 دقيقة للرحلة الواحدة.

كوبري الخطاطبة

تكلفة المشروع : مليار و 300 مليون جنيه ويساهم المشروع في ربط القوس الشمالى من الطريق الدائري الإقليمي شرق وغرب النيل وخدمة حركة النقل بين محافظات الدلتا.

ويعد محور الخطاطبة أول محور ينفذ على النيل في أقل من عامين، وهو أحد أهم المحاور بالطريق الدائري الإقليمي، ويربط محافظة المنوفية بالجيزة وطريق الاسكندرية الصحراوي، كما يمر أعلى نهر النيل "فرع رشيد"، وطريق "التوفيقية- الخطاطبة".



ويبلغ طوله الخطاطبة 5.7 كم، وعرضه 42.8 مترً، كما تصل قدرة حمولته التصميمية إلى 120 طنا ويتكون من ٤ حارات وبالنسبة لارتفاع الكوبري، فيصل إلى 12 مترا عن سطح الماء، كما يتكون من 4 كبارٍ علوية، وهي "برقاش، السكة الحديد، الرياح البحيري، والرياح الناصري" + نفق

محور وكوبرى بنى مزار

يعد كوبري بني مزار الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر الفيديو كونفرانس، واحدا من أهم مشروعات الشبكة القومية للطرق، بازدواج طريق "الشيخ فضل - رأس غارب" بمحافظة المنيا الذي يبلغ طوله 90 كيلو مترا، بعرض 11.07 مترا ويربط بين محافظتي المنيا والبحر الأحمر، بتكلفة قدرها 340 مليون جنيه.

كوبري طما

المحور عبارة عن محور تقاطع حر وتبلغ تكلفة المراحل الثلاث 1.55 مليار جنيه المشروع يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالمشروعات التنموية وخاصة فى صعيد مصر، حيث تقوم وزارة النقل بإنشاء عدة كبارى على النيل على مستوى الجمهورية والمحور سيساهم فى ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 40 كم ، وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الاثرية بالمنطقة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة واتاحة فرص عمل جديدة.





محور كوبرى جرجا على النيل



أنشأ بطول 10 كيلو مترات، لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل، بما يحقق ربط طريقى القاهرة أسوان الصحراوى والصعيد البحر الأحمر شرقًا الصحراوى غرب النيل، ويلغى التقاطعات السطحية بين حركة المركبات والمشاة على مزلقانات السكك الحديد بجرجا، بهدف خلق مجتمعات عمرانية، ومحاور تنمية جديدة، وتنشيط حركة التجارة والسياحة والصناعة على جانبى النيل، والحدث من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

محور كوبرى جرجا على النيل، يبلغ طوله 10 كم وبعرض 21 مترا بنظام الاتجاهين وتكلف المحور 497.5 مليون جنيه ويمثل شريانا حيويا لمراكز جنوب المحافظة لأنه يربط محاور الطرق الرئيسية بالصعيد شرق وغرب النيل، حيث يربط طريق "القاهرة - أسوان" الزراعى شرق النيل وطريق سوهاج-البحر الأحمر، وطريق "القاهرة – أسوان" الزراعى غرب النيل.

جار تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان).



المرحلة المستقبلية التى تضم عدد (6) محاور (شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج).