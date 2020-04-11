الهلال الأحمر يدعم قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا بـ 100 كرتونة غذائية

قام فرع

بمحافظة الغربية بتجهيز وتعبئة (100)كرتونة مواد غذائيه وتوصيلها لأهلنا في قرية الهياتم

التي تم عزلها مؤخرا لظهور حالات اصابة بفيروس كورونا بها.