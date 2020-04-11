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محافظات

الهلال الأحمر يدعم قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا بـ 100 كرتونة غذائية

السبت 11/أبريل/2020 - 08:56 م
الهلال الأحمر يدعم
الهلال الأحمر يدعم قرية الهياتم المعزولة بسبب كورونا
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صدى البلد
قام فرع الهلال الاحمر المصري بمحافظة الغربية بتجهيز وتعبئة (100)كرتونة مواد غذائيه وتوصيلها لأهلنا في قرية الهياتم التي تم عزلها مؤخرا لظهور حالات اصابة بفيروس كورونا بها.

وفي سياق آخر اطلق فرع بورسعيد فاعليات الحملة  الخاصة بالتطهير والتعقيم على مستوى المحافظة حيث شملت الحملة عدة اماكن منها ( قسم شرطة الزهور ).

وقام المتطوعون برش وتعقيم مكاتب ومرافق القسم بالاضافه لمبيت الافراد والجنود ومرافقهم باسلوب علمى وفق تدريب من احد المتخصصين بمركز تدريب المبيدات ومكافحه القوراض والحشرات التابع لمديرية الزراعة بالاضافة لأعمال التوعية وتوزيع البروشورات على العاملين.

جدير بالذكر ان الحملة تستمر لمده اسبوعين وفق خطة عمل الهدف منها تغطية جميع احياء المحافظة.

تأتى هذه الحملة فى اطار دور الهلال الاحمر المصري فرع بورسعيد كجهة مساعدة للسطات العامة فى الازمات والكوارث.

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