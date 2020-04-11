فنون جملية تطلق FOFA’S GOT TALENT لاكتشاف مواهب الطلاب





مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات وتعليق الانشطة الطلابية منعا للتجمعات، لم تتوقف جامعة حلوان عن اكتشاف المواهب الطلابية أو التواصل مع طلابها ، ولم يكل طلاب كليات الفنون من انتاج ابداعات لابهار المواطنين .





و اطلق اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مسابقة (FOFA’S GOT TALENT (QUARANTINE EDITION و هى مسابقة للغناء و استكشاف المواهب اون لاين .





و اوضح مسئولى الاتحاد ان المسابقة هى لاكتشاف المواهب اون لاين عن طريق ان الطلاب يصورون فيديوهات الانفسهم اثناء الغناء بطريقة احترافية و يتم ارساله عبر الصفحات الرسمية لاتحاد الطلاب و يصوت كافة طلاب الكلية على فيديوهات المشاركين .





وأشار الى ان المسابقة تتم على 3 مراحل يتم من خلالهم تصفية المشاركين لاختيار من هو نجم الكلية .





جدير بالذكر ان اوركسترا ابداع بكلية التربية الموسيقية قد اطلق اغنية كرونيلاا عبر صفحات السوشيل ميديا من خلال عزف الطلاب عبر احدى برامج الفيديو كول اون لاين ، وذالك لدعم حملة خليك بالبيت و التوعية بخط الكورونا.