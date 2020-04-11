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تعليم

فنون جملية تطلق FOFA’S GOT TALENT لاكتشاف مواهب الطلاب

السبت 11/أبريل/2020 - 08:56 م
فنون جميلة
فنون جميلة
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كريم ناصر

مع استمرار تعليق الدراسة بالجامعات وتعليق الانشطة الطلابية منعا للتجمعات، لم تتوقف جامعة حلوان عن اكتشاف المواهب الطلابية أو التواصل مع طلابها ، ولم يكل طلاب كليات الفنون من انتاج ابداعات لابهار المواطنين .

و اطلق اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان مسابقة (FOFA’S GOT TALENT (QUARANTINE EDITION و هى مسابقة للغناء و استكشاف المواهب اون لاين  . 

و اوضح مسئولى الاتحاد ان المسابقة هى لاكتشاف المواهب اون لاين عن طريق ان الطلاب يصورون فيديوهات الانفسهم اثناء الغناء بطريقة احترافية و يتم ارساله عبر الصفحات الرسمية لاتحاد الطلاب و يصوت كافة طلاب الكلية  على فيديوهات المشاركين . 

وأشار  الى ان المسابقة تتم على 3 مراحل  يتم من خلالهم تصفية المشاركين لاختيار من هو نجم الكلية .

جدير بالذكر ان اوركسترا ابداع بكلية التربية الموسيقية قد اطلق  اغنية كرونيلاا عبر صفحات السوشيل ميديا  من خلال عزف الطلاب عبر احدى برامج الفيديو كول اون لاين ، وذالك لدعم حملة خليك بالبيت و التوعية بخط الكورونا. 
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