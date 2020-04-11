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إرهابيان مصابان بكورونا.. أحمد موسى: أزمة غذاء طاحنة فى نيويورك والجمعيات الخيرية توزع الطعام.. فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 08:52 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي احمد موسى، إن  نيويورك  تواجه أزمة طاحنة في توفير السلع الغذائية بعد انتشار فيروس كورونا .

وأضاف أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   الجمعيات الخيرية في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتوزع طعام على المواطنين لأن هناك نقص في الغذاء".
 
وتابع :" العالم بأكمله يعاني من مشكلة كبرى بسبب تفشي فيروس كرورنا ونحن نتحدث عن أمريكا اكبر  دولة في العالم ".

في سياق آخر قال أحمد موسى ان الإرهابي بهجت صابر كتب منشورا على  صفحته ولازم ندعي عليه، وكتب أنه يعاني من صعوبة في التنفس".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"  الإرهابي بهجت صابر يعاني من صعوبة من التنفس  ومن أكبر مجرمي الجماعة الإرهابية".

واصاف موسى:"  الإرهابي حسام الشوربجي  مستمر فى لهجوم على الدولة المصرية  واعلن انه مصاب بفيروس كورونا ".  
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