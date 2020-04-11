قرارات عاجلة لمحافظ الإسماعيلية بعد ظهور 3 إصابات بفيروس كورونا

أصدر اللواء اركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عدة قرارات بعد ظهور ٣ حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشملت القرارات إغلاق العقار رقم ٥٣ بلوك رقم ٢ بأرض الجمعيات بجوار سوبر ماركت ميدو ويحظر الدخول اليه أو الخروج منه اعتبارا من اليوم السبت، لحين صدور قرار اخر.
و تقرر غلق معمل القناة للتحاليل الكائن ببرج الكاميليا بحى ثان الإسماعيلية، غلق مركز الخير والبركة للأشعة الكائن بشارع الخير والبركة المتفرع من شارع شبين الكوم، عيادة الدكتور محمد اسماعيل لأمراض الصدر بشارع شبين الكوم بالإسماعيلية، عيادة الدكتور احمد سليمان للحميات الكائنة تقاطع شارع السكة الحديد والثلاثينى ولحين اشعار اخر.
وقرر المحافظ حظر الخروج أو الدخول من وإلى عزبة اللبن الكائنة بالحمادة بنطاق مركز التل الكبير وغلق كليا سوق الاربعاء بعزبة اللبن لمدة ١٥ يوما ابتداء من اليوم وتقرر غلق تام لصيدليات كل من الدكتورة ريهام رشاد محمد بالتل الكبير، الدكتورة ولاء حسن الصادق بالتل الكبير، الدكتور محمد عوض بالتل الكبير، الدكتور سعيد عبد الباقى بالتل الكبير، الدكتور عادل عاشور بالتل الكبير وذالك لمدة ١٥ يوما ابتداء من اليوم وذالك فى ضوء ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة وذلك للصالح العام وحماية مواطنى الإسماعيلية.