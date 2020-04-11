مدير المجزر الآلي بالبساتين: نقوم بتعقيم وتطهير للوقاية من كورونا.. فيديو

قال مصطفي رمضان مدير المجزر الآلي بالبساتين ، إن منذ ظهور فيروس كورونا في مصر ونحن نقوم باتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية عن طريق الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطرى في القاهرة.





وأضاف مصطفي رمضان خلال مداخلة هاتفية في برنامج ضد كورونا المذاع علي قناه دى ام سى ، أن كل فرد يقوم بالدخول الي المجزر يقوم بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس وغطاء الشوز.





وأوضح مصطفى رمضان ،: أننا نقوم بتطهير السيارات التي تقوم بالدخول ونقوم بتطهير السيارات التي تقوم بالخروج .









وتابع : ان العمالة في المجزر تنقسم إلى نصفين منها العمالة الإدارية التي توجد في المكاتب وتم تطبيق قرار تخفيض العمالة عليهم وقسموا أنفسهم إلى 50 % .









واستكمل : أما بالنسبة الي العمل الفني في العنابر لم استطيع ان اعمل بقوه عماله 50 % لانه سيتم تكديث الذبح والعمال في عنبر واحد .







