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بين الناس

خوفًا من العدوى .. مواطن يشتكي من استمرار إقامة السوق والتزاحم بكفر شكر .. صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن شريف السيد عبد الله، والمقيم فى كفر شكر محافظة القليوبية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار إقامة السوق بمدينة كفر شكر ووجود تزاحم حتى الآن على الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الأسواق لمنع التكدس والتزاحم بين الأهالى خوفا من انتشار العدوى بفيروس كرونا من خلال التزاحم، إلا أنه ما يزال السوق بالقرية يعمل دون التزام.

وناشد المسئولين العمل على إزالة أسباب الشكوى.

 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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