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بين الناس

مريض قلب لأصحاب القلوب الرحيمة: أمنيتى توفير دخل أنفق منه على علاجى

الأحد 12/أبريل/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار

ناشد المواطن سلامة على بخيت، ٤٥ عامًا، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"،  أصحاب القلوب الرحيمة ، مساعدتى فى مصاريف العلاج .

 

 يقول فى رسالته : فقدت أسرتى كلها في حادث أصبت فيه وبعدها أصبحت عاجزا عن الحركة، وقبل الحادث كنت مقاولا كبيرا لكنى فقدت أموالى كلها في مناقصة، فقدت بعدها أسرتى في الحادث الاليم، ومرضت بالقلب ولدي نسبة عجز بنسبة ٥٠٪ مما أفقدني القدرة على الحركة، وأصبحت بدون دخل أنفق منه على علاجي، وساعدنى صديق في تأجير حجرة أعيش بها لكنها بدون أثاث، وأتمنى فقط توفير دخل أنفق منه على علاجى .

 

للتواصل مع الحالة: ٠١١١٠٧١٩٩١٧

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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