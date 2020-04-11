حقيقة إنشاء جهاز تنفس وطنى فى العراق لمكافحة كورونا .. "فيديو"

قال نزار حيدر، مدير مركز الإعلام العراقى بواشنطن: إن تلك التقارير التى تتحدث عن إمكانية عودة التنظيم الإرهابى بالسيطرة فى العراق هى تقارير يوجد بها نوع من المبالغة.





وأضاف "نزار" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات المسلحة العراقية منتشرة فى المناطق التى مازالت تتواجد بها بعض الخلايا النائمة والتى يوجد بها إرهابيون، موضحا أنهم محاصرون من قبل القوات.





وأوضح أن هناك تخوف فى أن يحيط النشاط الإرهابي بالتفجيرات والعمليات الإرهابية، ولكن ليس بإمكانه أبدا أن يسيطر على مناطق كما حدث عام 2014 وما بعدها.





وأشار إلى أن القوات المسلحة العراقيم مازالت مشغولة بحماية البلاد من الإرهابيين، أما المهتم بموضوع مكافحة كورونا بالعراق هى القوات الأمنية بالمحافظات وليس الجيش العراقى أو القوات المسلحة.





وأفاد أن الشعب العراقى يتعاون لمكافحة فيروس كورونا، حيث بالأمس تمكنت القطاعات الهندسية والطبية من الجامعات العراقية نجحت فى إنشاء جهاز تنفس وطنى لأول مرة، مضيفا إلى أنه سيساعد بتجاوز مرضى كورونا أزماتهم.