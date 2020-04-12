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بين الناس

مواطن يطالب بالاهتمام بنظافة أتوبيسات النقل العام

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

طالب المواطن عصام مرسى، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بضرورة الاهتمام بنظافة وتعقيم وسائل المواصلات العامة خاصة الأتوبيسات كوجه حضارى للعاصمة.

 

ويقول فى رسالته: بصفة عامة تخرج الكثیر من خطوط هیئة النقل العام من الجراج (وبصفة خاصة جراج الأمیریة والمنیب) بكمیة تراب كبيرة ، بعض الركاب يقمون بتنظيف مكانهم أو یجلسون دون أن یعلمون أن المكان غیر نظیف والأكثر من ذلك ترى بعض السائقین أمامه وحول عجلة القیادة ما أشبه بالطین.

 

وأضاف : أین النظافة العامة للمركبات العامة؟ أین مسئولي النظافة بالجراجات؟ أین الزي الموحد؟


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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