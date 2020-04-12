مريض ربو ودرن يناشد التضامن الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة.. صور

ناشد المواطن رزق محمد، والمقيم فى قرية كفر سعد البلد مركز كفر سعد محافظة دمياط، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة التضامن الإجتماعى، الموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة، وقبوله ضمن المستفيدين له حيث إنه يعانى من أمراض مزمنة منها الربو ودرن مزمن، كما إنه أجرى عملية بالمعدة مؤخرا ولا يستطيع الحركة.





للتواصل مع الشاكى 01019153303





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



