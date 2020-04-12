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بين الناس

كابينة كهرباء بدون غطاء بحى السلام تعرض حياة المارة للخطر

الأحد 12/أبريل/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكا المواطن هشام الوزير، من أهالى حى السلام بمدينة النهضة في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وجود كابينة كهرباء مفتوحة بدون غطاء فى بلوك 54 ايجيكو.

 

ويقول فى رسالته: كابينة الكهرباء فى وسط المساكن مما تسبب خطورة على المارة وخصوصا الأطفال فنرجو من المسئولين بشركة الكهرباء إغلاقها فى أقرب وقت.

 

للتواصل مع الشاكى : 01224427157 .

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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