في زمن كورونا وانتشار الأساطير.. أبرز الأقاويل عن الخرافات

في ظل الظروف التي يعاني منها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداول العديد من الخرافات، والأساطير التي ليس لها أساس من الصحة.

نرصد أبرز الأقوال والأمثال الشعبية التي رددت عن الخرافات في الحياة الإنسانية.

ومن أبرز تلك الأقاويل والأمثال:

العلم هو دواء لسموم الخرافات.





الخرافات يجب أن تُدَرَّس كخرافات، الأساطير كأساطير، المعجزات كخيالات شعرية .. تقديم الخرافات على أنها حقائق هو شيء فظيع، لأن عقل الطفل يقبلها ويصدقها وفقط بعد ألم عظيم وربما مأساة يمكنه أن يتخلص منها.





إذا كنا نتناول الطعام نفسه، ونغنّي الأغاني الحزينة ذاتها، ونؤمن بالخرافات عينها، ونحلم بذات الأحلام، فلم لا نكون قادرين علي العيش معًا؟

العلم هو العلاج الوحيد الذي يمكن أن يقضي على الخرافات.

الدائنون هم أناس يؤمنون بالخرافات: إنهم ينتظرون تاريخ الاستحقاق.

لا تسخر من خرافات الشعوب، فهذه الخرافات هي التي أصبحت بعد ذلك حقائق كبرى.

أنت أحلى خرافة في حياتي والذي يتبع الخرافات يتعب

النهضة ليست خُرافة إذا آمنا بها وحتى الخرافات تكون مُلهمة أحيانا لا يعتمدون على مجرد الأساطير والخرافات، فهم لا تستندون إلى المفهوم الخاطئ بأن الإمبراطور هو إله وأن الشعب الياباني يتفوق على الأجناس الأخرى.





شعبي سيتعلم مبادئ الديمقراطية.. مقومات الحقيقة وتقنيات العلوم، الخرافات يجب أن تختفي، اتركهم يعبدون ما يريدون، فكل انسان يستطيع أن يتبع ضميره وهذا لا يتنافى مع المنطق العقلاني، ولا سيتصرف ضد حرية أخيه الانسان.





البعض يناضل للتحرر من الخرافات، والبعض الآخر يناضل لتحرير الخرافات.

لقد حاربنا طويلا وكثيرا لنفلت من براثن الخرافات الوسطى.. أنا عن نفسي لا أتمنى أن نرجع إلى الوراء.

إن المحاجات العقلانية تفشل عندما تقع في صدام مع المشاعر والعواطف.. لذلك تستمر الخرافات لقرون رغم تناقضها مع أبسط حدود المنطق.

أنا الشخص الأقل إيمانا بالخرافات في العالم: صرت أمر تحت السلالم، أحيّ بحرارة أي قطعة سوداء تعبر دربي.

نعلّم الناس لنفتح أذهانهم ونطلق طاقاتهم المحبوسة ولكننا لا نستطيع أن نتنبّأ بالنتيجة، الحرية.. نحرّر العقول من الخرافات.. نعطي الشعب مفاتيح المستقبل ليتصرّف فيه كيف يشاء.





من يجعلك تؤمن بالسخافات والخرافات يستطيع أن يجبرك على ارتكاب الفظائع.

أتراني طلبت ما ليس يطلب؟ أخبريني من أنت؟ إن شعوري كشعور الذي يطارد أرنب.. أنت أحلى خرافة في حياتي والذي يتبع الخرافات يتعب.

الجماهير هي دائمًا الأوعية الهائلة لأضخم الخرافات والأكاذيب العالمية.