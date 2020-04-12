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سيارات

لو نسيت المفتاح متقلقش .. حيل لفتح السيارة بدون مفتاح.. تعرف عليها

الأحد 12/أبريل/2020 - 01:02 ص
حيل لفتح السيارة
حيل لفتح السيارة بدون مفتاح.
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اشرف عطية
نعاني جميعا من مشكلة النسيان وبالأخص نسيان مفاتيح السيارة في الداخل أو بعيد عن مكان تواجدنا، ونريد فتحها بدون مفتاح وبشكل آمن  

وفي هذا السياق نطرح بعض الحيل التي يمكن اللجوء اليها لفتح السيارة بدون مفتاح.

كيف تقوم بفتح باب سيارة بدون مفتاح؟

1- قم بأحضار قطعة خيط رفيعة ومررها من أعلى باب السيارة أو الزجاج.

2- قم بلف الخيط بحيث تقوم بعمل عقدة صغيرة. 

3- بعد عمل العقدة قم بتمريرها الى داخل السيارة عبر الباب أو الشباك. 

4- حاول ان تدخل المسوجر في العقدة وشدها لأعلى. 

5- إن كانت سيارتك ذات قفل جانبي وليس سطحيا، قم بإدخال قطعة سلك متوسطة الصلابة، وحاول أن تجذب المسوجر للخلف.

6- اسحب الخيط لأعلى لسحب قفل الباب، حتى تستطيع فتح السيارة.


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