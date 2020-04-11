سأعتذر لأسرتها.. عمدة شبرا البهو يروى تفاصيل رفض الأهالي دفن الطبيبة المتوفاة بـ كورونا

روى إبراهيم عبد الحميد الشحات، عمدة قرية شبرا البهو التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، تفاصيل مشهد دفن جثمان الطبيبة المتوفاة بفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك حراسة مشددة على المقابر بعد أن تردد كلام من البعض بإشعال النيران في الجثمان.





وقال «عبد الحميد الشحات» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «المساء مع قصواء» على قناة «تن» إنه كان متواجدا لحظة وصول سيارة الإسعاف إلى المدافن وظل يتحدث مع الأهالي المعترضين عن دفن الطبيبة، في حضور قوات من الشرطة.





وأضاف عمدة قرية شبرا البهو، أن الأهالي كانت متخوفة من عملية دفت الطبيبة المتوفية بفيروس كورونا خشية من العدوى خاصة أن المدافن قريبة من المنازل، مشيرا إلى أنه تمت محاولة الحديث مع الأهالي بمشاركة أعضاء من مجلس النواب.





وأشار إلى أن مجموعة من الشباب الفاسد هو من تصدر مشهد رفض دفن جثمان الطبيبة المتوفاة بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن الشرطة اضطرت للتدخل لمساعدة سيارة الإسعاف التي كانت تحمل جثمان الطبيبة بعد فشل عملية المفاوضات مع الأهالي لمدة استغرقت 5 ساعات منذ السادسة صباحا بسبب تجمهر الأهالي.





وأوضح أن الشرطة تمكنت من ضبط مجموعة من الأهالي الرافضين لعملية الدفن وكانوا مسئولين عن تحرك الناس، منوها إلى أن الحزن خيم على أهالي القرية بسبب وفاة الطبيبة خاصة أنها وزجها يحبان الخير ويحبان أهالي البلد، ونحن رافضون لما حدث بسبب إنفعال الشباب، مؤكدا أنه سيذهب الي زوج الطبيبة خلال الساعات القادمة لتقديم الاعتذار له عما بدر من الأهالي.