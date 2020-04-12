الطريقة الصحيحة لتنظيف أنف طفلك حديث الولادة

يتنفس الأطفال من خلال الأنف ولا يلزم القيام بأي شيء لتسهيل التنفس عليهم ما لم يكن لديهم أنف مسدود وهذا يمنعهم من التنفس.





في مثل هذه الحالة ، يُنصح بتنظيف أنف الطفل حتى يتمكن من التنفس من خلاله ويمكن أن يأكل دون تعب (تذكر ما يكلفك مضغه عندما تكون مكتظًا).





وفقا لما نشره موقع هيلث أفضل طريقة للقيام بذلك (أو على الأقل أفضل طريقة أحبها ، نظرًا لوجود العديد من الطرق للقيام بذلك):

عندما يتنفس الرضيع بصوت عالى نشك في نزلة برد لذلك علينا علاج البرد اولا عن طريق إعطاء الرضيع القليل من المشروبات الدافئة.





بعد الاستحمام ، عندما يقوم بخار الماء بتسييل المخاط قليلًا، يمكنك تنظيف الأنف بقطعة من القطن كما يمكن وضع قطرة محلول الأنف وهى تقوم على تسليك الأنف، وعليك بارضاع الطفل حديثي الولادة بعد تنظيف الأنف، ويمكنك استشارة الطبيب المختص.