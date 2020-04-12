تجار ومصنعون: تخفيض أسعار المحروقات يتوافق مع تداعيات فيروس كورونا ويستهدف دعم الاقتصاد القومي ورسالة طمأنة للمجتمع

شريف الجبلي: خفض سعر المازوت يدعم الصناعة ويدفع عجلة الإنتاج

شعبة السيراميك: خفض سعر المازوت من القرارات الجيدة لدعم الصناعة

دباغة الجلود: خفض سعر المازوت قرار صائب ويعزز الإجراءات الاقتصادية لمواجهة كورونا

أشاد خبراء الصناعة والتجارة بقرار الحكومة بخفض أسعار المحروقات تماشيا مع تراجع أسعار النفط العالمية، وكذلك تقليل الأعباء علي كاهل المواطنين و المستثمرين بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدين انها تسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد القومي.

وأكد الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات أن اتجاه الحكومة لخفض أسعار المازوت للصناعة من ضمن الاجراءات التى اتخذتها ، ومن شأنه دعم الصناعة وخفض التكلفة الإنتاجية ودفع عجلة الإنتاج.

وأضاف الجبلى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الأزمة الراهنة تحتاج إلى تكاتف الجميع من أجل الحفاظ على العمالة والخروج بالصناعة الوطنية منها بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار إلى أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء فيما يتعلق بالمساعدة التصديرية او الحوافز المادية من شأنها دفع عجلة الإنتاج.





وأكد شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات أن قرار خفض أسعار المازوت من الإجراءات الجيدة التى اتخذتها الحكومة ، وتتوافق مع الأسعار العالمية من خفض النفط وغيره.

وأضاف عفيفى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن الفترة الحالية تم اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية التى من شأنها دفع عجلة الإنتاج ودعم الصناعة لمواجهة الأزمة الراهنة.

ولفت إلى أن القطاع الصناعى هو قاطرة النمو، وهناك اجتماعات دورية مع المسؤولين بشكل متواصل للوقوف على آخر مستجدات أزمة كورونا وما ينتج عنها من أزمات بالصناعة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى لا يمكن بأى حال من الأحوال الاستغناء عن العماله لديه، وسيتم الحفاظ عليها والعمل على تدريبها.

وأعلنت وزارة البترول موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.

وأشاد محمد حربى، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، بقرار خفض أسعار المازوت المخصص للصناعة المحلية.

وقال محمد حربى، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الاتجاه لخفض أسعار المازوت للصناعة قرار صائب ويعزز المحفزات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لمواجهة أزمة كورونا.

كانت وزارة البترول أعلنت موافقة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على خفض أسعار المازوت للصناعات بقيمة 350 جنيها للطن؛ ليسجل 3950 جنيهًا مقابل 4200 جنيه، إضافة إلى خفض أسعار البنزين، وتثبيت أسعار السولار.