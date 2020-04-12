4 طرق سريعة ومذهلة لإزالة شعر الوجه في المنزل أثناء الحجر الصحي

أدى تفشي فيروس كورونا الجديد إلى إغلاق عالمي. وهذا يعني أنه لا يمكنك الخروج من منزلك إلا إذا كنت ستحصل على الضروريات أو كانت هناك حالة طبية طارئة. وهذا يعني أيضًا أنه لا يمكنك مواكبة مواعيدك المعتادة للصالون. وبينما يمكنك التدبير بدون سبا ومانيكير وباديكير ، فإن شعر الوجه هو شيء لا يمكنك تجاهله أو الابتعاد عنه.





بشكل عام ، تذهب إلى موعد إزالة شعر الوجه كل 3-4 أسابيع. ولكن ، الآن بما أنك لا تستطيع زيارة الصالون ، يجب أن تتساءل عن كيفية التعامل مع شعر وجهك؟ لا تقلق! هناك أكثر من عدة طرق للتخلص من شعر الوجه أثناء الحجر الصحي. دعونا نلقي نظرة على ما هي هذه وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير.









حلاقة الشعر الزائد فى الحواجب





هي أسرع طريقة للتخلص من شعر الوجه. نحن نتفهم أنه قد يكون لديك بعض الموانع حول استخدام ماكينة الحلاقة على وجهك ولكن ليست هناك حاجة إلى الإفراط في التفكير. من الشائع جدًا حلق الوجه ، أيها السيدات. نعم ، لقد قرأت هذا الحق. في الواقع ، ستحصل على شفرات الحلاقة المصنوعة خصيصًا لوجهك المعروف باسم شفرات وميض. هذه مائلة بشفرة صغيرة يمكنك مسح ضجة الخوخ وشعر الحاجب.









الشمع منزلي









الصنع الشمع منزلي الصنع المعروف أيضًا باسم طريقة السكر طريقة رائعة للتخلص من شعر الوجه. إنه سهل الصنع وسريع ولا يتطلب شرائح شمعية. كل ما عليك فعله هو مزج كمية متساوية من عصير الليمون والسكر والماء وتسخين الخليط حتى تحصل على قوام يشبه الشمع وتنتهي. ضعي الشمع الساخن في اتجاه نمو الشعر باستخدام عصا برتقالية وبعد أن يبرد ، اسحبيها مع رعشة لإزالة الشمع مع شعرك.









غالبًا ما لا نحتاج إلى إزالة كل شعر الوجه ولكن بعض الشعرات الداكنة والسميكة وبالتالي تكون مرئية تمامًا على الوجه. إذا كان هذا هو الحال معك ، استخدمي ملقاطًا للتخلص من الشعر.









شرائط الشمع









إلى الإنقاذ شرائط الشمع رائعة للأوقات التي لا يمكننا الذهاب فيها إلى صالة الاستقبال. ستحصل على جميع أنواع شرائح الشمع في السوق. قم بتسخين الشرائط بين راحتي اليدين ، وافصلها وضعيها في اتجاه الشعر. افركي يديك على الشريط واسحبيه في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.

















تقشير شعر الوجه





للحصول على شعر غير مرئية فى وجهك، ولكن تجعلك غير مرتاح ، فإن تبييض الشعر هو الخيار الأفضل. يضيء شعرك ويجعله غير مرئي تقريبًا. وسوف يستغرق 15 دقيقة فقط للقيام به. بالإضافة إلى ذلك ، فهي غير مؤلمة تمامًا. احصل على شاطئ وقراءة التعليمات على العبوة لمعرفة كيفية استخدامه. تذكري إجراء اختبار التصحيح قبل التبييض ، خاصةً إذا كانت بشرتك حساسة. يمكن أن تهيج بشرتك. يعد الإحساس بالوخز أمرًا طبيعيًا عند وضع المبيض ، لذلك لا تفزع إذا كان ينفخ.