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برلمان

قرية الدكتورة شهيدة كورونا.. مقترح برلمانى لتغيير اسم شبرا البهو لهذا السبب

السبت 11/أبريل/2020 - 09:39 م
قرية الدكتورة شهيدة
قرية الدكتورة شهيدة الكورونا
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محمود فايد
تقدم النائب سليمان فضل العميرى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن بتغيير اسم قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية لتكون باسم الدكتورة شهيدة كورونا، ليصبح اسمها قرية " الدكتورة "  تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها.

وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن هذا المقترح يأتي فى إطار رد جزء من الجميل، لجيش مصر الأبيض، حيث يمثل الأطباء خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير، مستنكرا ما شهدته القرية من أحداث بشأن دفن الطبيبة الشهيدة، ومحاولة الأهالى منع عملية الدفن.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأزمة الأخيرة أثبتت أن المصريين يقفون صفا واحدًا لدعم الدولة ومؤسسات الدولة، فالمنظومة الطبية تبذل جهودا كبيرة من أجل التصدي لهذا الوباء العالمى، ولابد من تقدير هذه الجهود، ووضعها فى الاعتبار، حيث أن الأطباء والطواقم الطبية أثبتوا أنهم على قدر المسئولية، وتخليد لذكرى هذه الطبيبة لابد من إطلاق اسمها على القرية.
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