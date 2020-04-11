قرية الدكتورة شهيدة كورونا.. مقترح برلمانى لتغيير اسم شبرا البهو لهذا السبب

تقدم النائب سليمان فضل العميرى، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن بتغيير اسم قرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية لتكون باسم الدكتورة شهيدة كورونا، ليصبح اسمها قرية " الدكتورة " تخليدا لذكراها وتقديرا لعطائها.





وأوضح العميرى، فى بيان له اليوم، أن هذا المقترح يأتي فى إطار رد جزء من الجميل، لجيش مصر الأبيض، حيث يمثل الأطباء خط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون منا كل التكريم والتقدير، مستنكرا ما شهدته القرية من أحداث بشأن دفن الطبيبة الشهيدة، ومحاولة الأهالى منع عملية الدفن.



