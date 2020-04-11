توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية على متضرري قنا من إجراءات مواجهة كورونا

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وزعت 15 ألفا و350 كرتونة مواد غذائية لفئات العمالة غير المنتظمة والأسر الفقيرة وذلك في اطار دعم الفئات الاكثر احتياجًا والمتضررة من إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد.



أكد الداودي، على الدور الهام والكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المشاركة المجتمعية ودعم الدولة في التخفيف عن المواطنين في مختلف الأزمات.





أوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بأن مؤسسة بنك الطعام المصري بالتنسيق مع 101 جمعية أهلية بمختلف قري ومراكز المحافظة قاموا بتوزيع 12 ألف كرتونة مواد غذائية علي فئة العمالة غير المنتظمة.





أضاف الباز، بأن المديرية تسلمت 3 آلاف كرتونة مواد غذائية من بنك الطعام لتوزيعها علي الأسر الفقيرة وفئة العمالة غير المنظمة وحالات العزل الطبي من المخالطين للحالات الايجابية بفيروس كورونا، بالإضافة إلي توزيع 350 كرتونة من مؤسسة مصر الخير للعمالة غير المنتظمة.





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