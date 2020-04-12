وزير التعليم يشرح تفاصيل استخدام منصة edmodo في فيديو جديد .. غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يوجه غدا الاثنين 13 ابريل 2020 ، رسالة عاجلة بالفيديو لجميع أولياء الأمور القلقين من كيفية التعامل مع منصة ادمودو والدخول عليها.





وقال وزير التربية والتعليم: لا داعي للقلق، فسوف نقدم رسالة مصورة جديدة تشرح التفاصيل التوضيحية الخاصة بمنصة ادمودو غدًا الاثنين الموافق 13 ابريل 2020.



