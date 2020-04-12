وزير التعليم يشرح تفاصيل استخدام منصة edmodo في فيديو جديد .. غدا

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يوجه غدا الاثنين 13 ابريل 2020 ، رسالة عاجلة بالفيديو لجميع أولياء الأمور القلقين من كيفية التعامل مع منصة ادمودو والدخول عليها.
وقال وزير التربية والتعليم: لا داعي للقلق، فسوف نقدم رسالة مصورة جديدة تشرح التفاصيل التوضيحية الخاصة بمنصة ادمودو غدًا الاثنين الموافق 13 ابريل 2020.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة نجحت في انشاء 650 ألف فصل افتراضي على منصة ادمودو لكي يتواصل الطلاب والمعلمين عن بعد عبر شبكة الإنترنت.
وقال وزير التربية و التعليم، إن المعلمين سوف يتولون تشغيل هذه الفصول الافتراضية اثناء وجودهم في المنازل ، وسيدعون الطلاب للانضمام إلى هذه الفصول الافتراضية.
وأوضح وزير التربية و التعليم، أن هناك مليون طالب انضموا بالفعل لمنصة ادمودو ، مشيرًا إلى أن العدد سيصل لـ 17 مليون طالب على آخر الأسبوع الجاري.
وأضاف وزير التربية و التعليم : نحن الآن نجني ثمار جهود التطوير التي بذلناها طوال الفترة السابقة.