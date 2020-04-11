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أخبار العالم

وزير عربي يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود للعمل.. صور

السبت 11/أبريل/2020 - 09:34 م
عبد القادر اعمارة
عبد القادر اعمارة وزير التجهيز المغربي
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قسم الخارجي
أعلن  وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر اعمارة عودته لمزاولة عمله من مكتبه بالوزارة، بعد تعافيه من فيروس كورونا، ونشر صورا من داخل مكتبه.

وقال الوزير المغربي في منشور على صفحته بفيسبوك "“أحمد الله على هذه النعمة، أسأله عز و جل أن يوفق بلدنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تخطي هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بقاع المعمور".

وتابع "هي مناسبة لتجديد الدعاء لله، سبحانه و تعالى، أن يعجل بشفاء المرضى و أن يرحم الموتى، و تحية تقدير و عرفان لكل العاملين في القطاعات الطبية و الأمنية و الترابية و اللوجيستية، و غيرها على ما يبذلونه من جهد مشكور في خضم هذه الجائحة".

ونشر الوزير عبد القادر اعمارة صورتين من داخل المكتب وهور يرتدي الكمامة أثناء مزاولة عمله، معلنا عودته للعمل بعد إصابته بفيروس كورونا في مارس الماضي.

وأصيب اعمارة عقب عودته من دولة أوروبية في إطار رحلة عمل، حيث اتضح انه حاملا للفيروس، ثم خضع بعدها للحجر الصحي المنزلي، لكنه انتقل للمستشفى للعلاج بعد ما يزيد على اسبوع من عزله.
وزير عربي يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود للعمل.. صور
وزير عربي يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود للعمل.. صور
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