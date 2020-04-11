وزير عربي يعلن تعافيه من فيروس كورونا ويعود للعمل.. صور

أعلن وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر اعمارة عودته لمزاولة عمله من مكتبه بالوزارة، بعد تعافيه من فيروس كورونا، ونشر صورا من داخل مكتبه.





وقال الوزير المغربي في منشور على صفحته بفيسبوك "“أحمد الله على هذه النعمة، أسأله عز و جل أن يوفق بلدنا، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى تخطي هذه الأزمة التي ترخي بظلالها على كل بقاع المعمور".





وتابع "هي مناسبة لتجديد الدعاء لله، سبحانه و تعالى، أن يعجل بشفاء المرضى و أن يرحم الموتى، و تحية تقدير و عرفان لكل العاملين في القطاعات الطبية و الأمنية و الترابية و اللوجيستية، و غيرها على ما يبذلونه من جهد مشكور في خضم هذه الجائحة".





ونشر الوزير عبد القادر اعمارة صورتين من داخل المكتب وهور يرتدي الكمامة أثناء مزاولة عمله، معلنا عودته للعمل بعد إصابته بفيروس كورونا في مارس الماضي.



