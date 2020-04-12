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محافظات

ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:12 ص
كواليس عزل عمارتين
كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
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شاذلى عبد الفتاح
كردون أمنى .. فرض حجر صحى .. ممنوع الدخول والخروج .. كلها مظاهر للحياة داخل عمارتين بمنطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان، حيث إن كل أسرة تغلق بابها على نفسها وأولادها عقب ظهور حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا المستجد.


وقد بدأت الأجهزة المعنية صباح السبت بتنفيذ الحجر الصحى على العمارتين أرقام 77 و 79 فى الحارة المواجهة لجمعية الشنقراب لتنمية المجتمع بمدينة أسوان .

ويأتى ذلك تنفيذاً لقرار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان حيث شهدت إحداهما حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا المستجد، وجاء بدء تنفيذ الحجر الصحى لعدد 2 عمارة سكنية بمنطقة الشنقراب كإجراء إحترازى.


وقامت مديرية أمن أسوان بإغلاق مداخل العمارتين، بالإضافة إلى تكليف مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها، لتقديم إحتياجاتهم اليومية.



فيما قامت فرق طبية من مديرية الصحة بعمل تحليل لعدد من أهالي الشنقراب والحسناب كإجراء إحترازى ، وتم التأكد من سلبية العينات لهم ، كما تم تنفيذ أعمال التعقيم والرش والتطهير اللازمة . 


وقال أحد المواطنين المقيمين بالقرب من منطقة الشنقراب بأن عملية الحجر الصحى للسكان الذين يقومون فى العمارتين السكنيتين اللاتى قرر محافظ أسوان خضوعهما للحجر يتم منذ صباح اليوم السبت حيث أنه تم التنبية المسبق على الأهالى بالإلتزام بفترة الحجر حفاظاً على سلامتهم، وسلامة أى شخص أخر يتعاملون معه، وهناك مندوبين من الصحة والتضامن الإجتماعى تم تكليفهم بتنظيم حركة الدخول والخروج للمقيمين، وكذا تنظيم آلية حصولهم على إحتياجاتهم اليومية بسهولة ويسر.


فيما أوضح أحد سكان العمارة الأولى التى وضعت تحت العزل بأن الأجهزة الأمنية تواجدت منذ صباح اليوم من خلال خدمات أمنية متكاملة وتم وضع الحواجز لمنع دخول أو خروج أى شخص خلال فترة الحجر .   


ومن جانبه تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى جولة ميدانية مفاجئة قاد فيها سيارة ملاكى بنفسه منطقة الشنقراب وسط مدينة أسوان والتى شهدت ظهور بعض حالة إيجابية مصابة بمرض كورونا . 


وقرر المحافظ خضوع 2 عمارة سكنية للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما ، بالإضافة إلى تكليف مديريتى الصحة والتضامن الإجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بها وتقديم كافة الخدمات العلاجية والمعيشية للمقيمين فيها.


كما قرر أشرف عطية خصم نسبة من المستحقات المالية لشركة النظافة بعد رصده لبعض تراكمات القمامة والمخلفات في الشوارع التى شملت جولته وخاصة البشارية وكسر الحجر وشرق البندر. 


وناشد محافظ أسوان المواطنين بضرورة تجنب التجمعات بعدما لاحظ وجود أعداد ضئيلة تقدم واجب العزاء لأهل متوفى بالشنقراب ، بجانب وجود تجمع أمام كوافير بمول الجيش  بسبب تقديم التهنئة أثناء مراسم الخطوبة لشاب وفتاة. 


كما طالب اللواء أشرف عطية بأهمية زيادة الوعى لدى المواطنين لمساندة الدولة بالتطبيق الجاد للإجراءات الإحترازية لمكافحة مرض كورونا المستجد .  

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ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
ممنوع نزول الشارع .. كواليس عزل عمارتين بسبب كورونا فى أسوان..صور
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