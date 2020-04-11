مستشار المفتى: طبيبة شبرا البهو شهيدة.. وإكرام الميت دفنه

انتقد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تجمع عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الطبيبة المتوفاة شهيدة، مضيفًا: "فى مثل هذه الحالات علينا أن نقدم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة.. فلا صوت يعلو فوق صوت العلم الآن".





وواصل:" هذه الطبيبة كانت تخدم لأجل الإنسانية.. المرض ليس بعيدا عن أحد فى العالم كله، وعلينا الحفاظ على كرامة الإنسان واحتياطات الصحة"، مؤكدًا أن إكرام الميت دفنه.