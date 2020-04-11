AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشار المفتى: طبيبة شبرا البهو شهيدة.. وإكرام الميت دفنه

السبت 11/أبريل/2020 - 09:41 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
انتقد الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تجمع عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، إن الطبيبة المتوفاة شهيدة، مضيفًا: "فى مثل هذه الحالات علينا أن نقدم الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة.. فلا صوت يعلو فوق صوت العلم الآن".

وواصل:" هذه الطبيبة كانت تخدم لأجل الإنسانية.. المرض ليس بعيدا عن أحد فى العالم كله، وعلينا الحفاظ على كرامة الإنسان واحتياطات الصحة"، مؤكدًا أن إكرام الميت دفنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إكرام الميت دفنه.. أهالى قرية بالدقهلية يرفضون دفن طبيبة توفيت بكورونا.. صور

الأهالي رفضوا دفنها.. نائب الدقهلية يوضح كيفية التعامل مع موتى كورونا

بالفيديو.. أهالي قرية بالدقهلية يرفضون دفن دكتورة توفيت بسبب كورونا

رفضوا دفنها خوفا من العدوى.. واقعة تنمر بالدقهلية ضد طبيبة توفيت متأثرة بفيروس كورونا.. والبرلمان يطالب بإجراءات لتحصين موتى الجيش الأبيض

ثالث شهداء الجيش الأبيض.. طبيبة الدقهلية توفيت بكورونا وجثمانها ظل حائرا 3 ساعات بدون دفن

بعد منع دفن طبيبة كورونا.. الإفتاء: لا يجوز لأي إنسان حرمان أخيه من حق إلهي

ترشيحاتنا

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

أرقام مرعبة.. عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حصيلة إيطاليا

المفتي: رفض دفن شهداء كورونا غوغائية لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة

السعودية تحسم جدل تعليق صلاة التراويح فى المساجد

نجل الطبيبة المتوفاة بـ كورونا يروي كواليس رفض الأهالي دفنها.. فيديو

حبس مبارك البغيلى 15 يوما بتهمة الإساءة إلى مصر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد

بعد انتقاد الصينيين بسبب أكلهم.. هل تناول المصريين للفشة والكرشة يصيب بالأمراض

هنادى مهنا تخطف الأنظار على إنستجرام وهذا تعليق الجمهور