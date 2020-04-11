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تعليم

5 معلومات مهمة للتقديم في الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:18 م
مواجهة الكورونا
مواجهة الكورونا
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نهلة الشربينى
انطلقت مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء) بالشراكة بين اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك في تحول فيروس كرونا المستجد (COVID-19) في شهور قليلة من مجرد مرض مستجد لوباء خارج عن السيطرة أصاب كل دول العالم، تسبب خلال أقل من 100 يوم فى خسائر اقتصادية غير مسبوقة عبر التاريخ، وخسائر بشرية ورعب وهلع كما لو كنا فى حرب عالمية ثالثة.

وفي ذلك السياق نقدم لكم 5 معلومات عامة للتقديم في مبادرة الهاكاثون المصري الافتراضي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (هاكاثون ضد الوباء):

1- الهاكاثون المصري الافتراضي الأول يستهدف مهارات وإبداع الشباب المصري الخبراء وغيرهم لإيجاد حلول تكنولوجية ذكية للتحديات التي تواجهنا.

2- يقدم الهاكاثون جميع انواع الدعم الفني والتقني والمادي للأفكار الفائزة.

3- سيجتمع افتراضيا العديد من المطورين والمبدعين بشكل مكثف لتطوير أكثر من 120 فكرة ومشروع في النسخة الاولى من كافة المجالات التكنولوجية المختلفة للخروج بأفضل الأفكار العملية والمبادرة في تطبيقها وتنفيذها ومد المجتمع بها في أسرع وقت.

4- يقدم الهاكاثون الدعم الكامل في كل صوره حيث يتم تقديم دعم فني بأفضل الخبراء المتخصصين في كافة المجالات العلمية والدعم التقني بأكثر من 20 معملا تكنولوجيا متخصصا في جميع أنحاء الجمهورية لتنفيذ الأفكار وتطبيقها والدعم المالي اللازم للتنفيذ والجوائز العينية حيث يقدم الهاكاثون إجمالي جوائز بقيمة 500,000 جنيهًا مقدمة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ومؤسسة مصر الخير ومبادرة مصر تصنع الإلكترونيات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

5- يركز الهاكاثون على نظم "الدعم الطبي والرعاية الصحية - إدارة التليفيات - التعليمات الوقائية والتوعوية - عمليات العزل والحجر الصحي"، وتتمحور الأفكار والمشاريع لإيجاد أفضل الحلول الذكية لتطوير ودعم تلك الموضوعات.

ويقدم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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لمزيد من المعلومات وكيفية التقديم من خلال هذا الرابط:
http://www.asrt.sci.eg/ar/index.php/conf/item/855-2020-04-06-15-36-02
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