عناصر إخوانية مندسة.. أحمد موسى: الكويت بريئة ممن يسيئون لمصر

قال الإعلامي احمد موسى، إن الإرهابي مبارك البغيلي إخواني عضو في التنظيم الدولي وأحد ممولي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الارهابية، متواجد في الكويت.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الإرهابي مبارك يسيء إلى مصر وشكرا لدولة الكويت الشقيقة على إلقاء القبض على هذا الإرهابي".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" النيابة الكويتية تحتجز مبارك البغيلي 15 يوميا في القضية المرفوعة من الخارجية الكويتية ضده للإساءة لمصر

مستغلا اسم الكويت ".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" والكويت بريئة ممن يسيئون لمصر من داخل الكويت وكلهم عناصر إخوان مندسة ، و الشعب الكويتي يحب مصر والشعب المصري".



