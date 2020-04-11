بعد واقعة جثمان طبيبة الدقهلية.. موظف يفتح مقابر أسرته لدفن ضحايا كورونا

أعلن أشرف محمود مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعداده لفتح مدافن أسرته ببنها ومحافظة الشرقية، لاستقبال جثامين ضحايا فيروس كورونا.





وأوضح أن ذلك يأتي في مبادرة منه لتكريم هؤلاء الشهداء مستنكرا ما حدث من قلة من الأهالي في عدة محافظات برفض دفن جثامين بعض ضحايا الفيروس في المقابر.





وكتب محمود على صفحته في "فيس بوك" رسالة " أعلن أنا أشرف محمود أن مدافننا الخاصة جاهزة لدفن أي أحد من المصابين بكورونا.. عيب ما حدث للشهيدة".





وقال محمود إن المبادرة نابعة من كونه إنسانا رافضا لما حدث، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس ليست وصمة عار وهو مرض كأي مرض وكل إنسان معرض للإصابة به ونتائج إخفاء الإصابة به كارثة.





وأشار إلى أن ماحدث مخالف لتعاليم الدين والمجتمع، والتي تقضي باحترام الميت وإكرامه بدفنه.