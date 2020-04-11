AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد واقعة جثمان طبيبة الدقهلية.. موظف يفتح مقابر أسرته لدفن ضحايا كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:29 م
دفن جثمان الطبيبة
دفن جثمان الطبيبة
Advertisements
إبراهيم الهوارى

أعلن أشرف محمود مدير إدارة رعاية الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية استعداده لفتح مدافن أسرته ببنها ومحافظة الشرقية، لاستقبال جثامين ضحايا فيروس كورونا.


وأوضح أن ذلك يأتي في مبادرة منه لتكريم هؤلاء الشهداء مستنكرا ما حدث من قلة من الأهالي في عدة محافظات برفض دفن جثامين بعض ضحايا الفيروس في المقابر.


وكتب محمود على صفحته في "فيس بوك" رسالة " أعلن أنا أشرف محمود أن مدافننا الخاصة جاهزة لدفن أي أحد من المصابين بكورونا.. عيب ما حدث للشهيدة".


وقال محمود إن المبادرة نابعة من كونه إنسانا رافضا لما حدث، مشيرا إلى أن الإصابة بالفيروس ليست وصمة عار وهو مرض كأي مرض وكل إنسان معرض للإصابة به ونتائج إخفاء الإصابة به كارثة.


وأشار إلى أن ماحدث مخالف لتعاليم الدين والمجتمع، والتي تقضي باحترام الميت وإكرامه بدفنه.

بعد واقعة جثمان طبيبة الدقهلية.. موظف يفتح مقابر أسرته لدفن ضحايا كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن 12 جثة في حادث طريق الإسماعيلية الشرقية

مأساة نيويورك.. دفن ضحايا فيروس كورونا في الحدائق العامة

سبب في زيادة حالات الإصابات والوفيات.. أخطار التنمر على مرضى كورونا.. والبرلمان يتدخل

رفضوا دفنها خوفا من العدوى.. واقعة تنمر بالدقهلية ضد طبيبة توفيت متأثرة بفيروس كورونا.. والبرلمان يطالب بإجراءات لتحصين موتى الجيش الأبيض

الأزهر: التنمر ضد مصابي كورونا سلوك مرفوض ومحرم

ترشيحاتنا

البنزين والسولار.. بيان من البرلمان للحكومة لإعادة تسعير المحروقات

بشري سارة | الإنتاج الحربي تنتهي من تصنيع جهاز تنفس صناعي

رئيس الوزراء يخضع لقياس درجة الحرارة والتعقيم خلال جولته بالإسماعيلية..صور

طيور تسقط ميتة من السماء .. طبيب بيطرى يكشف الأسباب

شوية عيال فاسدة.. عمدة شبرا البهو يعلق على منع دفن طبيبة كورونا

إنجوشيا.. وفاة أول مفتي جمهورية في العالم بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد