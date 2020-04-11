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محافظات

محافظ القليوبية: إزالة 145 حالة تعد على الأراضي الزراعية

السبت 11/أبريل/2020 - 10:19 م
محافظ القليوبية :
محافظ القليوبية : إزالة 145 حالة تعدى على الأراضى الزراعية
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إبراهيم الهوارى

شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية فى حملة إزالة مكبرة بقري الدير والمنزلة وعزبة الشراقوة وبلتان وكفر حسن سعد التابعة لمركز ومدينة طوخ حيث تمت إزالة 6 حالات بالمسلحات الخرسانية بمساحة تصل إلى 1.186م2.

وجاءت الحملة بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ومحمد ياسين نائب رئيس مدينة طوخ واللواء مروان حبيب مساعد مدير أمن القليوبية والعميد فوزي عبد ربه مأمور شرطة مركز طوخ وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية والتصدي بكل قوة لأى محاولة من بعض المواطنين للتعدى على الأراضى الزراعية خاصة فى ظل تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا والقيام بأعمال البناء المخالف والعشوائي.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة خلال اليومين الماضيين قامت بإزالة 137حالة بمساحة 21.270م2، وبذلك يصل إجمالى الإزالات حتى اليوم 145 حالة مساحة 22.456م2.

وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإحالة المتعدين ومغتصبى أراضى الدولة للنيابة العسكرية ومصادرة معدات البناء في ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد مؤكدا أن رئيس القرية هو المسئول الأول عن أي تعديات لا يتم إزالتها في المهد وسيتم التعامل بكل حزم مع المقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية.

وأكد محافظ القليوبية على استمرار المتابعة اليومية لرصد وتتبع أى حالات تعدى على الأراضى أو مخالفات بناء مع إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحجم التعديات ومخالفات البناء بكل مركز وتوضيح موقفها من التقنين والتصالح من عدمه حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية التعامل مع تلك الحالات وفقا للقوانين التى أصدرتها الدولة في هذا الشأن.

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