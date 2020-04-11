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فن

بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعي طبيبة شبرا البهو في الدقهلية

السبت 11/أبريل/2020 - 10:36 م
صدى البلد
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شروق حمدى
أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حزنه الشديد، بسبب واقعة رفض اهالى قرية شبرا البهو بالدقهلية دفن جثة طبيبة إثر إصابتها بفيروس كورونا، موضحا أنها رحلت عن الدنيا من أجل حمايتهم.

وقال الفنان صلاح عبد الله من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر "هيا ماتت من أجلهم، وهمه رفضوا إنها تندفن عندهم، يا قلبهم، اللي تملا بجهلهم ورعبهم، وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم، مسئولين زيهم،#الدكتورة_ماتت_يلا_نوعي_بعضنا ".

ومن ناحية اخرى كان  الفنان الكبير صلاح عبد الله، دعا محبيه ومتابعيه بالاشتراك فى تحد جديد، بدأه عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو الاستعانة بالصور القديمة التى تجمعنا بالأصدقاء.

صلاح عبد الله استعان بصورة تجمعه بكل من أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق وشريف منير، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة..صورة واحدة فقط، بدون وصف.. الهدف هو إغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش"


هيا ماتت من أجلهم،وهمه رفضوا إنهم،تندفن عندهم، ياقلبهم، اللي إتملا بجهلهم ورعبهم،وإنتوا ياللي في إيدكم وعيهم،مسئولين زيهم،#الدكتورة_ماتت_يلا_نوعي_بعضنا
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