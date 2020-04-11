بكلمات مؤثرة.. صلاح عبد الله ينعي طبيبة شبرا البهو في الدقهلية

ومن ناحية اخرى كان الفنان الكبير صلاح عبد الله، دعا محبيه ومتابعيه بالاشتراك فى تحد جديد، بدأه عبر حساباته على السوشيال ميديا، وهو الاستعانة بالصور القديمة التى تجمعنا بالأصدقاء.

صلاح عبد الله استعان بصورة تجمعه بكل من أحمد السقا وأحمد عز وأحمد رزق وشريف منير، والمخرج عمرو عرفة، وعلق عليها "قبلت التحدي من الجميع وسط جائحة كورونا.. أطلب من كل الإيجابيين عشاق الحياة اليوم أن ينضموا إلى التحدي وينشروا صورة لهم من ألبوم الحياة..صورة واحدة فقط، بدون وصف.. الهدف هو إغراق الإنستجرام بصور ايجابية بدلا من السلبية رغم مرارة الواقع المعيش"