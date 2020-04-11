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محافظات

التزام كامل بالوقاية الشخصية وأدوات التطهير بمستشفيات المنوفية

السبت 11/أبريل/2020 - 10:39 م
التزام كامل بالوقاية
التزام كامل بالوقاية الشخصية وأدوات التطهير
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محمد امين
أكد فريق إدارة الأزمة بمستشفيات جامعة المنوفية بكلية الطب أنه بعد مرور أعضاء الفريق اليوم على مستشفى الطوارئ تم التأكد من التزام جميع العاملين بالمستشفيات الجامعية وخاصة أفراد الأمن وعمال شركة النظافة بارتداء الواقيات الشخصية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

وكذلك إلتزام أطباء وتمريض الطوارئ بإرتداء بدل الحماية الكاملة مع واقى الوجه والنظارات الطبية.

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كما تم التأكيد على إدارة الصحة والسلامة المهنية على تطهير وتعقيم جميع المستشفيات الجامعية بالتبادل فيما بينهم وذلك بعد توفير جميع المحاليل والمطهرات اللازمة ومعدات التطهير.

وتم التواصل مع جميع الأقسام للتأكد من توافر جميع مستلزمات الوقاية و الحماية لجميع أطقم الفرق الطبية والخدمات المعاونة ومن لديه أى مشكلة فى توفير مستلزمات الوقاية والحماية من العاملين عليه التوجه مباشرة إلى مكتب فريق إدارة الأزمة بمكتب عميد الكلية.
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