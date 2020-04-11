أمين عام نقابة الأطباء يوضح إجراءات دفن مصابي كورونا

قال دكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن الفيروس لا ينتقل من المتوفين إلى الأحياء، مشيرا إلى أنه عند إتخاذ الإجراءات السليمة حيال مواجهة كورونا لن يكون هناك أى خطورة فى نقل الفيروس.





وأضاف "إيهاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الأن" مع الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "الحدث"، أنه من اجل الوقاية من كورونا أثناء المتوفين بها يجب أثناء غسل المتوفى بإرتداء الوقائيات، ثم تكفين المريض وتغفيله من غلاف من البلاستيك.





ونوه أنه أثناء الدفن يجب أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص وإرتدائهم للكمامات، مضيفا إلى أنه بعد ذلك يقوموا بإلقائها وغسل اليدين جيدا.





وأوضح أن الذى حدث اليوم بقرية شبرا البهو كانت صدمة شديدة ورسالة غاية السوء، خاصة على الأطباء بمصر، لافتا إلى أن الأمر أصبح أكثر خطورة بسبب رد فعل المواطنين حيال تعاملهم مع الفيروس.





وأكد أنه يجب إقامة حملات توعية إعلامية صحيحة من المجتمع لمنع إنتشار كورونا، مطالبا من رئيس مجلس الوزراء برؤية الطلبات التى تم تقديمها من الأطباء ولم يتم الرد حتى الأن.