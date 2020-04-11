AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمين عام نقابة الأطباء يوضح إجراءات دفن مصابي كورونا

السبت 11/أبريل/2020 - 11:13 م
دكتور إيهاب طاهر،
دكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء
Advertisements
هاجر إبراهيم

قال دكتور إيهاب طاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن الفيروس لا ينتقل من المتوفين إلى الأحياء، مشيرا إلى أنه عند إتخاذ الإجراءات السليمة حيال مواجهة كورونا لن يكون هناك أى خطورة فى نقل الفيروس.


وأضاف "إيهاب" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الأن" مع الإعلامية لميس الحديدى عبر فضائية "الحدث"، أنه من اجل الوقاية من كورونا أثناء المتوفين بها يجب أثناء غسل المتوفى بإرتداء الوقائيات، ثم تكفين المريض وتغفيله من غلاف من البلاستيك.


ونوه أنه أثناء الدفن يجب أن يكون هناك عدد قليل من الأشخاص وإرتدائهم للكمامات، مضيفا إلى أنه بعد ذلك يقوموا بإلقائها وغسل اليدين جيدا.


وأوضح أن الذى حدث اليوم بقرية شبرا البهو كانت صدمة شديدة ورسالة غاية السوء، خاصة على الأطباء بمصر، لافتا إلى أن الأمر أصبح أكثر خطورة بسبب رد فعل المواطنين حيال تعاملهم مع الفيروس.


وأكد أنه يجب إقامة حملات توعية إعلامية صحيحة من المجتمع لمنع إنتشار كورونا، مطالبا من رئيس مجلس الوزراء برؤية الطلبات التى تم تقديمها من الأطباء ولم يتم الرد حتى الأن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تنتقل عدوى «كورونا» من الأم إلى الجنين أثناء الحمل؟

هل ينقل متوفى فيروس كورونا المرض إلى المشيعين؟ .. أستاذ مناعة يجيب

الأطباء: المحاكمة التأديبية عقوبة ترويج وصفات طبية لعلاج كورونا

بعد ارتفاع وفيات فيروس كورونا.. كيفية التعامل مع جثث أصحابها حتى دفنهم

أستاذ طب شرعي يكشف طريقة تكفين المتوفى بفيروس كورونا..فيديو

هل تحولنا إلى وحوش.. أنيسة حسونة تشعل تويتر بتعليق عن المتوفيين بـ كورونا

ترشيحاتنا

شرط وحيد من ليفربول للتخلي عن محمد صلاح

ظاهرة سقوط الطيور ميتة من السماء .. ماعلاقتها بـ كورونا ؟

بيراميدز يضم أحمد فتحي رسميا

أرقام مرعبة.. عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز حصيلة إيطاليا

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لـ تخلي ليفربول عن محمد صلاح.. رسمياً بيراميدز يعلن ضم أحمد فتحي

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ستان قصير.. درة تشعل إنستجرام برفقة هنا الزاهد.. شاهد

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد