قبل فوات الأوان .. هذه العلامات تدل أنك على وشك التعرض للغدر العاطفي

يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بالاضطراب النفسي، نتيجة لتعرضهموللغدر العاطفي، الذي يجعلهم يشعرونوبالصدمة الكبيرة لعدم توفعهم بخيانة هذا الشخص ولوضع ثقة كبيرة به، لذلك هناك بعض العلامات التحذير ية التى يجب على اى شخص وضعها فى الاعتبار، قبل فوات الأوان، وهذه العلامات تدل على انك على وشك التعرض للغدر العاطفي

















وفقا لما جاء له موقع power of positivity يحدث الخدر العاطفي عادة كآلية للتكيف ، أو طريقة لحجب التجارب أو العواطف المؤلمة. يمكن للاضطرابات والظروف التالية أن تجعل الشخص يصبح خدرًا عاطفيًا:





كآبة

القلق

PTSD

ضغط عصبى

حزن

تعاطي المخدرات

صدمة





إذا كنت تشعر بالخدر عاطفيًا ، فمن المحتمل أنك مرت بالكثير في حياتك. يحتاج عقلك إلى استراحة ، ونتيجة لذلك ، تبدأ بإيقاف كل من المشاعر السلبية ومحاولة الوصول للمشاعر الإيجابية والتخلص من الماضى ونسيان تمام وعدم التفكير فى الماضى