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طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل

الأحد 12/أبريل/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع. 


مقادير سجق بالتفاح المكرمل

2 كيلو سجق
 2 بصل  شرائح
بصل اخضر  شرائح
3 تفاح أخضر  مكعبات
 عسل
 مرقة 
زبدة 
ثوم مفروم اوريغانو
 10 حبة
 كرنب بروكسل  مقطعة بالنصف
ملح وفلفل
 بطاطس محمرة  للتقديم


طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل


* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج

* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات

* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة

* يترك حتى يتكرمل

* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي

* يقدم ساخن
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