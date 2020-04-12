تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.









مقادير سجق بالتفاح المكرمل





2 كيلو سجق

2 بصل شرائح

بصل اخضر شرائح

3 تفاح أخضر مكعبات

عسل

مرقة

زبدة

ثوم مفروم اوريغانو

10 حبة

كرنب بروكسل مقطعة بالنصف

ملح وفلفل

بطاطس محمرة للتقديم









طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل









* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج





* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات





* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة





* يترك حتى يتكرمل





* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي





* يقدم ساخن