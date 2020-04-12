تقدم الشيف نورا السادات طريقة عمل سجق بالتفاح المكرمل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى وسريع.
مقادير سجق بالتفاح المكرمل
2 كيلو سجق
2 بصل شرائح
بصل اخضر شرائح
3 تفاح أخضر مكعبات
عسل
مرقة
زبدة
ثوم مفروم اوريغانو
10 حبة
كرنب بروكسل مقطعة بالنصف
ملح وفلفل
بطاطس محمرة للتقديم
طريقة تحضير سجق بالتفاح المكرمل
* في طاسة على النار يوضع زيت قليل جدا مع السجق ويقلب على النار حتى ينضج
* في طاسة أخرى يوضع زيت مع البصل الشرائح وعليه البصل الأخضر ثم يضاف التفاح المكعبات
* يقلب ويضاف إليه البروكسل وعليه الأوريغانو مع رشة خل ومكعب مرقة
* يترك حتى يتكرمل
* يضاف إليه السجق ويقلب على النار ويترك ليغلي
* يقدم ساخن