استشاري أبحاث إكلنيكية يكشف حقيقة انتقال كورونا من أجساد الأموات للأحياء

استنكر الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلنيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، واقعة تجمع عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".





وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : " هذه الواقعة مؤسفة ولا تمت للأخلاق بصلة.. والتعامل مع جسد المتوفى يتم وفقا للإجراءات الصحية المطلوبة".





وأوضح أن إجراءات الصحة سليمة، ويمكن وضع جثمان المتوفى بكورونا فى المقابر العادية دون خطورة.. ولا يمكن للفيروس الانتقال من أجساد المتوفين للأحياء".





وذكر أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تقى من الإصابة به مجددا فى المستقبل، مضيفًا:"المصابون بكورونا والمتعافون منهم لديهم مناعة قوية ضد الإصابة به مجددا، وبالتالى يمكن الاستعانة بالأطباء المتعافين ليكونوا فى الصفوف الأولى".





وواصل:" هناك محاولات للعلاج البيولوجى لعزل الأجسام المضادة من المتعافين ونقلها للمصابين..وهناك تجارب سريرية فى الوقت الحالى".