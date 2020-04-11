AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

استشاري أبحاث إكلنيكية يكشف حقيقة انتقال كورونا من أجساد الأموات للأحياء

السبت 11/أبريل/2020 - 10:31 م
كورونا
كورونا
Advertisements
حمزة شعيب
استنكر الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلنيكية بولاية ميريلاند الأمريكية، واقعة تجمع عدد من الأهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، لمنع دفن جثة طبيبة بمقابر القرية بعد أن  توفيت نتيجة إصابتها بفيروس "كورونا".

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، : " هذه الواقعة مؤسفة ولا تمت للأخلاق بصلة.. والتعامل مع جسد المتوفى يتم وفقا للإجراءات الصحية المطلوبة".

وأوضح أن إجراءات الصحة سليمة، ويمكن وضع جثمان المتوفى بكورونا فى المقابر العادية دون خطورة.. ولا يمكن للفيروس الانتقال من أجساد المتوفين للأحياء".

وذكر أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا تقى من الإصابة به مجددا فى المستقبل، مضيفًا:"المصابون بكورونا والمتعافون منهم لديهم مناعة قوية ضد الإصابة به مجددا، وبالتالى يمكن الاستعانة بالأطباء المتعافين ليكونوا فى الصفوف الأولى".

وواصل:" هناك محاولات للعلاج البيولوجى لعزل الأجسام المضادة من المتعافين ونقلها للمصابين..وهناك تجارب سريرية فى الوقت الحالى".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المتعافين من كورونا أضعاف المصابين.. هل يتقهقر الوباء في الصين؟

9 وفيات و577 إصابة بفيروس كورونا في فرنسا

للكشف عن كورونا في 29 دقيقة.. الصين تعتمد مجموعة اختبارات سريعة للأجسام المضادة للفيروس

الدفن بأكياس عازلة.. ماذا يحدث في جثث مصابي كورونا بعد الوفاة؟

استشاري أبحاث مناعة: هيئة سلامة الدواء وافقت على استخلاص أجسام مضادة من المتعافين لعلاج مرضى كورونا.. فيديو

بلازما المتعافين تنقذ حياة مصابي كورونا في العالم.. اعرف الحكاية

ترشيحاتنا

البنزين والسولار.. بيان من البرلمان للحكومة لإعادة تسعير المحروقات

شوية عيال فاسدة.. عمدة شبرا البهو يعلق على منع دفن طبيبة كورونا

سأعتذر لأسرتها.. عمدة شبرا البهو يروى تفاصيل رفض الأهالي دفن الطبيبة المتوفاة بـ كورونا

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 426 وخروجهم من مستشفى العزل

الصحة: تسجيل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة

انتصار جديد على كورونا.. شفاء 8 حالات من بني سويف وخروجهم من مستشفى العزل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد