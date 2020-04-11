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نائب أجا يكشف الصورة الحقيقية لأزمة منع دفن طبيبة شبرا البهو المتوفاة بكورونا..فيديو

السبت 11/أبريل/2020 - 10:23 م
فوزى فتي
فوزى فتي
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إبراهيم القادري
قال فوزي فتي النائب عن دائرة اجا، إن بعض المواقع الاعلامية نقلت حدث دفن شهيدة كورونا على غير الواقع.

وأضاف فوزى فتى خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور، أن المعترضين على الدفن كانوا قلة من الشباب وجميع أهالي القرية كانوا يريدون دفن الطبيبة رغم انف الجميع.

واوضح فوزى فتى، أن 99% من اهالي قرية شبرا البهو أصابهم الحزن الشديد لوفاه الطبيبة وجميع من كانوا متواجدين عبروا عن حزنهم علي الدكتورة وليس لمنع الدفن.


وتابع : أن الأقلية الذين عارضوا دفنها كان خشية انتشار المرض او عدم دفن احد في المقابر بعد ذلك وهذا ان دل يدل علي عدم الوعي لديهم.

واستكمل : جميع الأجهزة الأمنية ساعدت في إتمام عملية الدفن .
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