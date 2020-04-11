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تعليم

تعطيل الدراسة عن بعد بهندسة عين شمس لمدة أسبوع ..أعرف السبب

السبت 11/أبريل/2020 - 11:17 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
نشرت الصفحة الرسمية لكلية الهندسة بجامعة عين شمس بيانا بتعطيل الدراسة للكلية في الفترة من الجمعة 17 ابريل وحتي السبت 25 ابريل بمناسبة الاعياد .

و أكد الدكتور ايمن فريد ل صدي البلد ان التعطيل يشمل جميع اوجه الدراسة عن بعد لجميع البرامج التخصصية والبيئية وتشمل الاجازة كل المحاضرات وحصص التمارين والمعامل والتكليفات علي ان تستأنف الدراسة من بعد يوم الاحد 26 أبريل .

و قرّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد لمدة أسبوعين إضافيين، ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
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