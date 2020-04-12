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سيارات

خطوات هامة يجب اتباعها قبل الذهاب بسيارتك للميكانيكي

الأحد 12/أبريل/2020 - 03:01 ص
خطوات هامة يجب اتباعها
خطوات هامة يجب اتباعها قبل الذهاب بسيارتك للميكانيكي
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اشرف عطية

نتعرض جميعا لمشاكل في سياراتنا وهذه المشاكل تستوجب الذهاب للميكانيكي لإصلاح العطل خصوصا لو كان عطلا كبيرا ويستوجب أن تبيت السيارة هناك .. في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها قبل الذهاب بسيارتك للميكانيكي.

إرشادات هامة يجب اتباعها قبل الذهاب للميكانيكي:


1- لا تترك أي شيء قيّم في السيارة منعا للتعرض للسرقة أو إضاعته.


2- اكتب رقم عداد الكيلومترات لكي تستطيع معرفة هل تم السير بالسيارة مسافات طويلة في غيابك أم لا.


3-حاول أن تجعله ينجز بعض المهام في نفس اليوم، وأن تذهب لبيتك وتعود إليه صباح اليوم التالي لتتفادي مبيتسيارتك في الخارج.


4-اطلب من الميكانيكي الالتزام بالصيانة المتفق عليها فقط دون التطرق لأشياء أخرى لا تريدها.


5- في حال تكرر العطل مرة أخرى أخبره لأنه المسؤول عن العطل، ولا تقم بدفع مبالغ إضافية.

 

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