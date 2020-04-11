وزير الأوقاف: حرمة الميت أكبر من الحى..وتحية للعاملين فى المنظومة الطبية

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف،تحية تقدير لكافة الأطقم الطبية والعاملين فى المنظومة الطبية، على قتالهم فى الصفوف الأولى ومواجهتهم فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وتابع:"وتحية للقوات المسلحة التى تعمل على مدى فى التعقيم والتطهير وتقديم كل ما يلزم للمجتمع المصرى وكافة مؤسسات الدولة على تعاملهم مع جائحة كورونا".





علق وزير الأوقاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، رفض أهالي في قرية شبرا البهو، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، دفن جثة طبيبة بمقابر القرية، قائلًا:"حرمة الميت أكثر مما كان على قيد الحياة"، مشددًا على أن تلك الواقعة بعيدة عن الإنسانية وتقاليد وأعراف المجتمع المصرى.





وأكد وزير الأوقاف، أن النبى الكريم كان يقف للميت حتى ولو كان من غير دين الإسلام، وحث أصحابه على ضرورة احترام حرمة الميت والتعجيل فى دفنه.