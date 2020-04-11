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اقتصاد

خبير مالي:زيادة استهلاك المصريين فى حاجة إلى زيادة الانتاج

السبت 11/أبريل/2020 - 11:08 م
معطي
معطي
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محمد يحيي

أكد أحمد معطي، خبير  ومدير باحدي شركات أسواق المال العالمية؛ أنه بالرغم من إجراءات الحكومة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، على الساحة الاقتصادية وحماية المواطنين، إلا أن معدلات الاستهلاك أصبحت مُتزايدة بصورة كبيرة في ظل التوقف المؤقت لبعض الكيانات الانتاجية.


قال "معطي" لـ"صدى البلد" إن اعلان البنك المركزي المصري والجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات التضخم الشهري لـ0.6% بمعدل زيادة وصلت لـ0.8% بالنسبة لمعدل التضخم المعد من الجهاز و0.5% بنهاية مارس الماضي مقابل 0.4% بنهاية فبراير السابق له وفقًا لما أعلنه البنك المركزي.


أوضح "معطي" أن الزيادة الشهرية في معدلات التضخم جاءت في مؤشرات قياس السلع الأساسية، معتبرًا أنه بالرغم من تلك الزيادة تعد طفيفة ولم يتم تضمينها الآثار الاقتصادية جراء فيروس كورونا، إلا أن الارتفاع في حد ذاته مقلق ويتطلب ضرورة تضافر قوي الانتاج لمواجهة زيادات الطلب المحلي.


شدد " معطي" علي ضرورة أن تستغل الجهات المعنية مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم قطاعي الصناعة والسياحة وتكليفاته للبنك المركزي بسرعة تقديم الدعم للمصانع المتعثرة باعتبارها الأساس الحقيقي لتوفير فرص العمل وتشغيل الشباب وتحريك قوي الإنتاج.


طالب  "معطي" بأن يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات المعنية بالتركيز علي منح دورات تدريبية أون لاين للعمالة التي اضطرتها الظروف للمكوث في المنزل لإثقال مواهبها وقدراتها وهو ما يعزز العودة مرة اخري وبشكل متسارع للانتاج حتي لا يتسبب ذلك في حدوث أزمة اقتصادية ومواكبة التطورات الراهنة.

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