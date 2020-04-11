مستشفى المطرية: لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا.. ولم نغلق أبوابنا

قال الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية العام، إن المستشفى لا توجد بها أي حالة ثبت إيجابيتها بفيروس كورونا .





وأضاف محمد صفي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"

احد المستشفيات المجاورة تم اكتشاف عدد من الحالات بها وهي مستشفى الزيتون التخصصي، وكان لابد من اتخاذ بعض القرارات الاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة وصحة العاملين في المستشفى".





وتابع محمد صفي الدين:" نتخذ إجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وكل العالمين في المستشفى".





وأكمل محمد صفي الدين:" مستشفى المطرية تعمل بكامل طاقتها ولم نغلق المستشفى ونتخذ كل الإجراءات الوقائية داخل المستشفى ونفتح بالمستشفى أمام المرضى ".

وأضاف محمد صفي الدين:" اتخذنا قرارا بعزل حوالي 10 من أطقم طبية منزليا وعدم عودتهم إلا بعد ظهور نتائج تحاليلهم لأنهم يعملون في مستشفى الزيتون التخصصي او مخالطين لعاملين فى هذا المستشفى".



