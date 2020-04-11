AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مستشفى المطرية: لا توجد حالات مصابة بفيروس كورونا.. ولم نغلق أبوابنا

السبت 11/أبريل/2020 - 10:42 م
صدى البلد
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور محمد صفي الدين مدير مستشفى المطرية العام، إن المستشفى لا توجد بها أي حالة ثبت إيجابيتها بفيروس كورونا .

وأضاف  محمد صفي الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  
 احد المستشفيات المجاورة تم اكتشاف عدد من الحالات بها  وهي مستشفى الزيتون التخصصي، وكان لابد من اتخاذ بعض القرارات الاحترازية  للحفاظ على أمن وسلامة وصحة العاملين في المستشفى".

وتابع محمد صفي الدين:"  نتخذ إجراءات من شأنها الحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وكل العالمين في المستشفى".

وأكمل محمد صفي الدين:"  مستشفى المطرية تعمل بكامل طاقتها ولم نغلق المستشفى ونتخذ كل الإجراءات الوقائية داخل المستشفى ونفتح بالمستشفى أمام المرضى ".
وأضاف محمد صفي الدين:"  اتخذنا قرارا بعزل  حوالي 10 من أطقم طبية منزليا وعدم عودتهم إلا بعد  ظهور نتائج تحاليلهم لأنهم يعملون في مستشفى الزيتون التخصصي او مخالطين لعاملين فى هذا المستشفى".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بينهم 6 أطباء.. مصادر: 26 مصابا بفيروس كورونا من الأطقم الصحية

جامعة سوهاج توضح كيفية تعامل المستشفى مع مصابة بكورونا

إصابة ممرضة في بني سويف بـ فيروس كورونا.. وسلبية عينات 35 حالة

شفاء اول طبيب مصاب بكورونا في الأقصر

إصابة 31 حالة من الأطقم الطبية بمستشفى الزيتون التخصصي بكورونا

الصحة تكشف رحلة نتائج تحاليل فيروس كورونا من إيجابي لـ سلبي.. كيف ومتى يحدث التحول؟..متى يتم تحليل الـ PCR وإرسال المصابين بكورونا لمستشفى العزل؟.. المعامل المركزية تجيب

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يعتذر لـ أحمد موسى: مراسل "على مسئوليتي" فوق رأسي.. وما حدث خطأ بسيط

صوفينار تثير الجدل بملابس البحر المثيرة.. شاهد

المفتي: رفض دفن شهداء كورونا غوغائية لا تمت إلى الدين أو الأخلاق بصلة

بشري سارة | الإنتاج الحربي تنتهي من تصنيع جهاز تنفس صناعي

فاضل التنين المجنح.. حقيقة زلزال مطروح وتأثيره على باقي محافظات مصر

بعد رفض دفن طبيبة كورونا.. البرلمان يكشف عقوبة أهالي شبرا البهو بالدقهلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جيب قصيرة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار على إنستجرام ومتابع: قمر

بـ الفضي اللامع.. ريا أبى راشد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

لوك جديد وغريب.. ريهام حجاج تفاجئ متابعيها بإطلالة كاجوال.. شاهد