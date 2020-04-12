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مرأة

لو من مواليد 12 أبريل .. اكتشف نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الأحد 12/أبريل/2020 - 06:03 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد  شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ١٢ ابريل .

وإذا كنت مولودا في يوم 12 أبريل؛ فإن ذلك يعني أنك عاشق للسفر ولاكتشاف الجنس البشري، أنت أيضا بحاجة للشعور دائما بالحرية لكن سلوكك يبدو متناقضا في كثير من الأحيان.

وقدمت "فؤاد"، نصيحة:

هذا العام هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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