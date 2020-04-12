طلاب المدن بجامعة حلوان يتسلمون متعلقاتهم.. اليوم

بعد توجيه رئيس الجمهورية بأن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العمل على رفع كفاءة عدد من المدن الجامعية، التى تتبع وزارة التعليم العالي، وتجهيزها كمستشفيات عزل لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أعلن الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير التعليم العالى، عن استخدام مدن جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس، والإسكندرية والمنصورة وأسيوط والمنيا.







وأعلن مسؤولو إدارة المدينة الجامعية بجامعة حلوان، أنه على الطلاب الراغبين بالحصول على متعلقاتهم بالتوجه لإدارة المدن الجامعية بالجامعة فى أيام: الأحد 12 أبريل والاثنين 13 أبريل والثلاثاء 14 أبريل.





