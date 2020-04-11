مشروب سريع يحول جسمك لمكينة لحرق الدهون

يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية في أوقات مختلفة من اليوم من خلال طرق أخرى لخسارة الوزن إلى جانب الحمية وممارسة التمارين إليك مشروب بودرة القرفة والشاى الاسود يقدمه موقع بولد سكاى الهندى
كمية كافية من الماء
كيس من الشاي الأسود
ملعقة صغيرة من العسل
المقادير
نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة
كمية كافية من الماء
كيس من الشاي الأسود
ملعقة صغيرة من العسل
الخطوات
فى وعاء على النار تضاف المكونات ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق ثم يتم تصفية المشروب وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم ويتم تناوله بين الوجبات