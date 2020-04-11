مشروب سريع يحول جسمك لمكينة لحرق الدهون

يقوم الجسم بحرق السعرات الحرارية في أوقات مختلفة من اليوم



من خلال طرق أخرى لخسارة الوزن إلى جانب الحمية وممارسة التمارين إليك مشروب بودرة القرفة والشاى الاسود يقدمه موقع بولد سكاى الهندى





المقادير





الخطوات







نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفةكمية كافية من الماءكيس من الشاي الأسودملعقة صغيرة من العسلفى وعاء على النار تضاف المكونات ويترك الخليط على نار هادئة لمدة دقيقتين الى 3 دقائق ثم يتم تصفية المشروب وتناول كوب منه إلى كوبين على مدار اليوم ويتم تناوله بين الوجبات