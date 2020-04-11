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اقتصاد

الحكومة تقترض 46.5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الموازنة

السبت 11/أبريل/2020 - 11:16 م
وزارة المالية
وزارة المالية
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محمد يحيي

تستهدف وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري، الاقتراض من الجهاز المصرفي مبلغ 46.5 مليار جنيه، للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالموازنة و تدبير احتياجاتها من السيولة المالية بالتزامن مع اجراءات السيطرة علي الآثار الاقتصادية السلبية التي خلفها فيروس كورونا المستجد.

وقال تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابع للوزارة وحصل "صدي البلد" على نسخة منه، إنه من المخطط تدبير عمليات الاقتراض عبر 3 عطاءات أسبوعية، حيث سيتولى ذلك، البنك المركزي المصري؛ بصفته المعني بعمليات الطرح الدوري.

وفقا للتقرير فإنه من المخطط الإقتراض عبر آليات أدوات الدين الحكومي والمحددة بأذون وسندات الخزانة الحكومية خلال أيام الأحد و الخميس و الإثنين من نفس الأسبوع.

أضاف التقرير أنه من المخطط بيع آجال "91، 266، 364، 182" يوما بقيمة إجمالية تبلغ 29.5 مليار جنيه يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري.

ذكر التقرير أنه من المقرر بيع أجلي 91 و 266 يوما بـ19 مليار جنيه اعتبارا من غدا الأحد و كذلك أجلي 182 و 364 يوما بـ 20.5 مليار جنيه.

كما ستبيع وزارة المالية استحقاقي 3 و 7 سنوات بقيمة تبلغ 7 مليارات جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل.

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