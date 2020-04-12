محمد المرسي: الناس تتعامل بقسوة مع مصابي كورونا

أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة أن حملات التوعية التي يقوم بها الإعلام ناجحة وتحظى برضا من المستقبلين بشكل كبير.





وأضاف المرسى لـ صدى البلد أن حملات مواقع الصحف أو التليفزيون أو الإذاعة، مخصصة لتوعية الجميع لماهية كورونا ومدى انتشاره والإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين وكيفية التعامل مع الفيروس .





وأشار إلى أن الحملات "سمعت" بشكل كبير على السوشيال ميديا، وهناك حملتان هما الأبرز اعتمدتا على الشخصيات العامة الذين لهم ثقل فى الوسط الاعلامى المصرى أولهم خليك فى البيت والثانية ضد التنمر.





وتابع أن بعض الناس فى القرى تتعامل بقسوة مع مصابى كورونا رغم أن الإصابة بالفيروس ليست جريمة، وأى شخص معرض للإصابة به.





ولفت إلى أن هناك شخصيات كثيرة اهتمت بنشر هذه المشاركات، والمسئولين شاركوا فى بعض الحملات التى تقوم بها الصحف، وهذا دور الاعلام الذي يضع يده على بعض الجوانب السلبية من خلال حملات مكثفة الوصول للناس باحترافية.